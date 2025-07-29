هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتفرض حظراً على دخول وزيرين

أمستردام: ورد في رسالة نُشرت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين أن الحكومة الهولندية أعلنت أنها ستستدعي سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يُحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة، كما فرضت حظرًا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، يمنعهما من دخول هولندا.

ولن يُسمح للوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بدخول هولندا، التي تتهمهما بـ”التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين” والدعوة إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.

ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامج الاتحاد الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبيّن أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.

(رويترز)