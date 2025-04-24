سياسة | دولي

هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب محاولتي اغتيال مزعومتين بأوروبا

منذ ساعة واحدة

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لاهاي: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إن أمستردام استدعت السفير الإيراني اليوم الخميس بعد أن قالت وكالة المخابرات الهولندية إنها تشتبه في أن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال في أوروبا.

وذكرت وكالة المخابرات العامة الهولندية في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الخميس أن رجلين ألقي القبض عليهما في يونيو حزيران 2024 بمدينة هارلم الهولندية بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد.

وقالت إن أحد المقبوض عليهما يشتبه أيضا بضلوعه في محاولة اغتيال السياسي الإسباني والمنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس في مدريد في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وأضافت “محاولتا الاغتيال تماثلان النهج الذي تتبعه إيران منذ سنوات، وهو استخدام شبكات إجرامية في أوروبا لإسكات معارضي النظام. واستنادا إلى معلومات مخابراتية، يرجح أن طهران مسؤولة عن محاولتي التصفية”.

(رويترز)

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