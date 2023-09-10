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هولندا تقلب الطاولة على أيرلندا بثنائية في تصفيات (يورو 2024)

منذ ساعة واحدة

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دبلن: واصل منتخب هولندا صحوته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.
وقلب منتخب هولندا تأخره صفر / 1 أمام مضيفه منتخب أيرلندا، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 / 1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالتصفيات، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب اليونان 5 / صفر على ضيفه منتخب جبل طارق.
واحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني بترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط خلف منتخب فرنسا (المتصدر)، الذي خاض 5 لقاءات.
واحتل المنتخب اليوناني المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 لقاءات، بفارق الأهداف خلف هولندا، فيما تواجد منتخب أيرلندا في المركز الرابع بثلاث نقاط من 5 مباريات أيضا، بينما بقي منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا نقاط.
وتقدم منتخب أيرلندا بهدف مبكر عن طريق آدام إدا في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل المنتخب الهولندي بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء أيضا.
ومنح (البديل) فاوت فيخهورست النقاط الثلاثة لمنتخب هولندا، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريق المدرب رونالد كومان في الدقيقة .56
وفي الملعب الأولمبي بالعاصمة اليونانية أثينا، استعاد منتخب اليونان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بخسارته أمام منتخبي فرنسا وهولندا، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه منتخب جبل طارق.
وافتتح ديميتريوس بيلكاس التسجيل للمنتخب اليوناني في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف كونستانتينوس مافروبانوس الهدف الثاني في الدقيقة 23 .
وعزز جيورجيوس ماسوراس تقدم المنتخب اليوناني، عقب إحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، ليعود مافروبانوس لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الرابع لأبطال (يورو 2004)، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83 .
واختتم ماسوراس مهرجان أهداف اليونان في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
(د ب أ)

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