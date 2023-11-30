هولندا متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب شحن أجزاء طائرات إلى إسرائيل

لاهاي: قالت محكمة في لاهاي، الخميس، إن محكمة جزئية ستنظر يوم الإثنين في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة (إف-35) إلى إسرائيل يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب في غزة.

وتقول المنظمات، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا، “هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة” من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الصراع.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة (إن.آر.سي) الهولندية عن مصادر حكومية القول إن هولندا سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات (إف-35) الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.

وحتى بدء الهدنة الحالية، ظلت القوات الإسرائيلية تقصف قطاع غزة لمدة سبعة أسابيع عقب عملية “طوفان الأقصى”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 15 ألف من سكان غزة استشهدوا منذ ذلك الحين.

وأثار العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، نظرا لارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتزعم بأن قواتها تلتزم بالقانون الدولي خلال قتال المسلحين الفلسطينيين الذين ينتشرون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

(رويترز)