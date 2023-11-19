هولندا.. مسيرة داعمة لفلسطين في روتردام

روتردام: شهدت مدينة روتردام الهولندية، الأحد، مسيرة داعمة لفلسطين ومنددة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وشارك في المسيرة نحو 15 ألف شخص، وبدأت من ميدان بيننروت وجابت مركز المدينة وانتهت في نفس الميدان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر” و”وقف إطلاق النار فورا” و”أوقف المجزرة” و”قاتل الأطفال” مرددين هتافات “فلسطين حرة” و”إسرائيل إرهابية، نتنياهو إرهابي” وهتافات ضد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وصفت المتظاهرة لورا فان بري القصف الإسرائيلي على غزة بأنه “مرعب” وأنها لا تصدق استمراره طوال هذه الفترة.

وأبدت فان بري استغرابها من وجود هذا النوع من القصف في هذا العصر، مؤكدة أن مشاركتها في هذه المسيرة جاء للتعبير عن رفضها لما تتعرض له غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

(وكالات)