هولندا وإيطاليا: مصادقة إسرائيل على مشروع “إي1” تهدد حل الدولتين

لاهاي: أكدت هولندا وإيطاليا، أن مصادقة إسرائيل على مشروع “إي1” الاستيطاني الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، يهدد حل الدولتين بشكل قاطع.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، إن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

وأكد فيلدكامب أن تنفيذ هذه الخطط سيشكل “انتهاكاً واضحاً” للقانون الدولي، مؤكداً أن “هذه الخطط ستجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً مستحيلاً تقريباً”.

وأشار الوزير الهولندي إلى التزام بلاده الراسخ بحل الدولتين، داعياً إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات التي استولت عليها في الضفة الغربية المحتلة “غير مقبول” ويتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يهدد “بشكل قاطع” حل الدولتين.

والأربعاء، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي1”.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إسرائيل، أمس الأربعاء، إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن “المضي قدما في هذا المشروع يعد تهديدا وجوديا لحل الدولتين، ومن شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة”.

