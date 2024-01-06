هويات بلينكن: قاب قوسين من الصهيونية… أم أدنى؟

ليس من اللائق إغفال، بل قد يكون من الواجب عدم نسيان، العبارة التي أطلقها أنتوني بلينكن في أوّل زيارة له إلى دولة الاحتلال بعد عملية المقاومة يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)؛ حين أعلم الإسرائيليين، والعالم بأسره، أنه لا يأتي بصفته وزير خارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضاً كيهودي وحفيد يهودي. وسواء حطّ رحاله على أي شبر في فلسطين المحتلة، أو بدأ من تركيا ومرّ بخمس محطات أخرى، فإنّ الشطر الثاني من هويته سوف يلازمه مثل ظلّه، أو حتى أدنى وألصق.
وعند اللجوء إلى أيّ تدقيق بسيط في هوية بلينكن اليهودية، فمن غير لائق أيضاً استبعاد المعادلة الحسابية الميكانيكية التي باتت شائعة، ليس داخل الذهنيات الصهيونية المتنوعة وحدها، بل كذلك ضمن تشريعات ومشاريع قوانين تعتمدها أو تنوي إقرارها ديمقراطيات غربية عريقة، بينها أو على رأسها الولايات المتحدة: تلك التي تقول إن التساوي كامل لا نقصان فيه، بين العداء لليهود والعداء للصهيونية والعداء للسامية.
وبذلك فإنّ القراءة التطبيقية لهوية بلينكن اليهودية على ضوء الكمّ الحسابي الثلاثي سالف الذكر؛ ليس لائقاً، من جانبها أيضاً، ألا تضع وزير خارجية القوة الكونية الأعظم ضمن مساحة امتزاج واتساق وتوافق مع التطورات الأحدث في الفكر الصهيوني المعاصر، والشطر الإسرائيلي الراهن منه على وجه التحديد. وإذا كان بيان الخارجية الأمريكية يضع في خانة «اللامسؤولية» تصريحات أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سوترتش حول إفراغ قطاع غزّة من سكانه الفلسطينيين، فإنّ الحصة الصهيونية من شخصية بلينكن يتوجب أن تقع سريعاً في حرج انشطاري: بين هوية أمريكية حكومية، وأخرى يهودية صهيونية؛ إذا لم يذهب الظنّ إلى انشطارات أخرى أقلّ، أو حتى أكثر، ازدواجية.
وإذْ تروج، تباعاً، مقترحات إسرائيلية تزيّف التطهير العرقي لسكان قطاع غزّة تحت ستار «الهجرة الطوعية»، وتتضمن الترحيل إلى دول أجنبية «صديقة» وأخرى عربية «معتدلة»؛ فإنّ الذهنية الصهيونية خلف هذا الخيار لم تعد تقتصر على أمثال بن غفير وسموترتش، بل امتدت إلى أمثال عضو الكنيست الليكودي داني دانون، وزميله رام بن باراك، ووزيرة الاستخبارات جيلا غاملييل، وهذا أو ذاك من أقوال بنيامين نتنياهو نفسه خلال اجتماعات مغلقة أو شبه مفتوحة.
وكان تيودور هرتزل، صاحب ومؤسس فكرة الدولة اليهودية، قد قلّب الخيارات بصدد المكان الأنسب لإقامتها، فلم يكترث بالبعد التوراتي بقدر حرصه على «توليف» مطامح الحركة الصهيونية مع مصالح القوى الاستعمارية العظمى، أواخر القرن التاسع عشر؛ ولهذا فقد تضمنت خياراته بلداناً مثل أوغندا والكونغو وقبرص والموزمبيق، قبل عريش سيناء أو العراق أو ليبيا أو… فلسطين.
والتفكير في تهجير فلسطينيي قطاع غزّة إلى الكونغو يتمّم، على أكثر من نحو، دائرة صهيونية عتيقة؛ لكنها لم تكفّ عن التجدد في أكثر من منحى، وخاصة إحكام الصلات بين ثلاثيات العداء لليهود/ العداء للصهيونية/ العداء للسامية. وبهذا فإنّ بلينكن، في الجولة الرابعة منذ «طوفان الأقصى»، غير ناءٍ كثيراً عن الدائرة، بل لعله قاب قوسين… أو أدنى!
بل صهيوني حتى العظم والنخاع، رحلاته المكوكية لفلسطين المحتل لم تجلب سوى الموت لأطفال فلسطين و غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم منهم شر انتقام مجموعة اللئام النازيين 🇵🇸✌️
مقال جيد ولكن لقد احييت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي.
اعتقد ان مشكلة الماسي الفلسطينية مرتبطة بالدرجة الأولى بضعف الدول العربية بما فيها السلطة الفلسطينية. قارن بين العرب اليوم ومنظمة الوحدة الأفريقية ايام النضال ضد الأبرتهايد. هل كانت الًدول الغربية تجاهل مطالب الدول الافريقية وتساند نظام الأبرتهايد كما تساند الدول الغربية العدوان الصهيوني على فلسطين كما نشاهد اليوم ولا تستطيع الدول العربية وجامعة الدول العربية تحريك ساكناً؟
بلنكن يتصرف وكأنه وزير خارجية العدو، لذلك يجب عليه نقل مكتبه من واشنطن دي سي إلى تل ابيب حيث يكون المكان اكثر ملاءمة واصدق تعبيرا عن المنصب و اكثر سهولة للتواصل مع اخوانه وزراء خوارج العربان.
كان لي صديق عميق الحكمة لكنه يخرجها على شكل نكتة وابتسامة…قال لي يومًا يافلان:اثنان يجب أنْ تبدأ معهم يومك بنكتة ضاحكة.قلت له منْ هما: قال السياسيّ في الصباح والزوجة في المساء؟ استغربت فقلت له: كيف جمعت بين الاثنين؟ قال: النكتة الضاحكة للسياسيّ تجعله { يسترخي براحة } طوال النهار ليتخذ القرار الصائب بمتعة.والزوجة تجعلها النكتة الضاحكة ليلًا { مسترخية } لتعطيك أجمل متعة. قلت له ممكن أنّ يكون بالمقلوب ؛ السياسيّ يتخذ قراره في الليل والزوجة في النهار؟ قال لي: سيكون أسوء قرار على الاثنين.ذكّرني كلام هذا الصديق…بلبنكن الذي يتخذ قرارته وهو في الطائرة ليل نهار؛ فكيف ستكون ياترى؟
بلينكن تصرف وفقا لقول الله عز و جل “اليهود و النصارى بعضهم اولياء بعض” و المسلمون و العرب خاصة تصرفوا و فقا لقول الله عز و جل “و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هويات بلينكن: قاب قوسين من الصهيونية… أم أدنى؟ عندما يحضر هذا الصهيوني إلى المنطقة يجب خروج المظهرات ضده وطرده ورمية ب القاذورات كون البيض غالي رجل بجح بجاحة المحتال لكن صريح صراحة المرابي يحضر إلى المنطقة للتخريب وليس ك وسيط بيننا وبين إسرائيل وهو يعلن انه منهم كيف يكون حكم عدل وهو منحاز انحياز أعمى للصهاينة هل هذه عبقرية السياسة الحديثة اعترافه ببجاحة ويعترف انه حضر ك يهودي وليس وزير خارجية أمريكا ماذا نريد بعد ذألك هل الجلاد ممكن يكون القاضي هل نثق فيمن يعطي السلاح لاحتلال بغيض لقتلنا هل نثق فيمن يقف في مجلس العار يستعمل حق الفيتو للقتل وليس السلام والان يحضر للمنطقة لترحيل صاحب الأرض وترك المحتل يقتل ويدمر هل من الممكن ان ننساه كيسنجر ذهب وترك لنا الخراب في اتفاقية مازالت المنطقة تعاني منها حتى يومن هذا. حسبي الله ونعم الوكيل
شكراً أخي صبحي حديدي، بتمتع وزير الخارجية بلنكن بشخصية تبدو للوهلة الأولى إنسانية متسقة مع تقاسيم وجهه وإطلالته أمام الكاميرا. وقد قادته التصريحات المشبعة بروح إنسانية خلال أو قبل الإنتخابات الرئاسية لبايدن أنام ترامب إلى جذب واسعة من الناخبين الأمريكيين ومنهم بالطبع الناخبين العرب والمسلمين. لكن خلال السنوات الماضية وفي يومنا هذا من إدارة بايدن لم نشاهد من هذا الإدعاء الإنساني إلا ماندر، ليس فقط مايخص سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا والسوادن واليمن …. ولكن على الأخص جولاته الأخيرة بعد حرب إسرائيل على غزة، حيث لاتغيب على أحد تصريحات الإبادة للحكومة الإسرائيلية. مقارنة على سبيل المثال بمادلين ألبرايت وزيرة خارجية كلنتون لايبدو للناظر أن أحداً منهما قادته تقوده أية دوافع إنسانية رغم المظاهر الخادعة، في حين أن المشترك واضح وجلي بالتماهي مع سياسة الإحتلال الإسرائيلي العنصري الفاشي، فهل من جديد في زيارة بلنكن الحاضرة!
عصابة الناتو والصهاينة وجهين لعملة واحدة هدفهم واحد القضاء على امة محمد صلى ونهب خيراتها .