هيئات إغاثية تندد بوضع “أكثر من كارثي” في غزة- (تغريدة)

جنيف: نددت وكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية الأحد بالحصيلة المدمّرة الناجمة عن ستة أشهر من الحرب في غزة، محذّرة من أن الوضع “أكثر من كارثي”.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن “ستة أشهر عتبة فظيعة”، محذّرا من أنه “تم التخلي عن الإنسانية”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، استنادا إلى أرقام رسمية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ما زال 129 منهمأسرى في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية للاحتلال.

وردّت جيش الاحتلال الإسرائيلي متعهدا “القضاء” على حماس، وتشن قوات الاحتلال منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب باستشهاد 33175 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس، وخلّف دمارا هائلا.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مجددا إدانة الوكالة لـ”أعمال العنف الهمجية” التي أطلقت شرارة الحرب وطالب بـ”الإفراج عن الرهائن المتبقين”.

غير أنه شدد في تصريحات على منصة إكس على أن “هذه الفظائع لا تبرر القصف والحصار المروع المتواصل وتدمير إسرائيل للنظام الصحي في غزة وقتل وجرح وتجويع مئات آلاف المدنيين من بينهم عمال إغاثة”.

ورأى أن “الحرمان من الاحتياجات الأساسية، الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، غير إنساني ولا يطاق”.

