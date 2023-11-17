هيئات حقوقية عربية: المفوض السامي لحقوق الإنسان متفق معنا في رؤيتنا للأوضاع في غزة

نواكشوط – «القدس العربي»: أكد أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “أن فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أبرز مشاركته لوفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نظرتها للأوضاع المأساوية في غزة، وذلك خلال جلسة العمل التي عقدها معه مندوبو هذه المؤسسات يوم الأربعاء الماضي في جنيف”.

وأوضح الذي كان ضمن هذا الوفد في تصريح لـ “القدس العربي” أمس الجمعة، “أن المفوض شدد خلال الجلسة على أن الوضع يتطلب في غزة وقفا فوريا للعنف، مع منح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع”، مشيرا إلى” أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقا”، حسب تعبيره.

وأكد بوحبيني “أن المفوض شدد على أهمية المسؤولية المشتركة، التي تتجاوز الحدود السياسية، والتي أوضح أنها تتطلب جهدا موحدا لإنهاء العنف بسرعة، مع ضمان حقوق وأمن وسلامة جميع الأفراد المتأثرين”.

وقدم وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجلسة “الشكر للمفوض فولكر تورك على الموافقة على استقبال وفد الشبكة العربية في ظل التوتر الدولي الحالي، وعلى زيارته للمنطقة ولقائه المسؤولين فيها”.

وأشاد الوفد، يضيف بوحبيني، بمواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان التي دعا فيها للتحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة بالمتفجرات شديدة التأثير في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولتوفير الحماية الفورية للفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، ومطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وللهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة والمناطق المحيطة بها”.

وأكد أعضاء وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجلسة “أنهم ينظرون للمفوض السامي لحقوق الإنسان بصفته الحامي لحقوق الإنسان حيثما كان”، وأنهم ينتظرون منه أن يقوم بمهام هذا الدور بصورة أكثر فاعلية بما يتوافق مع الوقائع الواردة في تقارير المفوضية السامية حول الانتهاكات في قطاع غزة، وكذلك بما يتوافق مع مواقف عدد من آليات الأمم المتحدة”، مؤكدين “أن للكلمة قوتها وللموقف أثره الفعال الذي يسهم في إسكات الأسلحة ووقف العدوان؛ وذلك عند صدورهما من المعنيين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتباره المدافع الأول عن حقوق الإنسان”.

وأكد أعضاء الوفد “استعدادهم للتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عضو الشبكة العربية، بالنضال معه ومناصرته والقيام بأي دور يدعم مساعيه بخصوص وقف العدوان على قطاع غزة، وكل الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء الاحتلال، آملين من المفوضية السامية أن تتبنى موقفاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، استنادا للاعتبارات الحقوقية”.

وأكد أحمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، في مداخلته خلال الجلسة “أن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الحاضرة تأمل أن يكون نظام الأمم المتحدة على قدر المسؤولية، وأن ما يحدث اليوم في غزة سيؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكز على القانون الدولي الواجب التطبيق على الجميع بدقة وفي ظل الظروف نفسها”.