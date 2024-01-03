هيئات وجمعيات مغربية تعزي حماس في العاروري- (تدوينة)

الرباط: نعت هيئات وجمعيات مغربية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” صالح العاروري، الذي اغتيل بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية أمس الثلاثاء، وقدمت العزاء للحركة.

جاء ذلك بحسب بيانات وبرقيات منفصلة.

ونعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية) العاروري، مساء الثلاثاء، برسالة تعزية أرسلتها إلى حركة حماس، واصفة إياه بـ”القائد الكبير”.



من جهته، بعث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (معارض)، عبد الإله بنكيران، الأربعاء، برقية تعزية لرئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في استشهاد العاروري.

واعتبرت البرقية أن “مثل هذه العمليات وبقدر ما هي دليل على اندحار العدو الصهيوني وعجزه عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في الميدان، فهي بحول الله وعونه لن تزيد المقاومة إلا ثباتا وإصرارا على مواصلة أهدافها”.

من جانبها، نعت جماعة العدل والإحسان (أكبر حركة إسلامية في البلاد) العاروري.

وفي برقية تعزية إلى حركة حماس، مساء الثلاثاء، قالت الجماعة إنها “تلقت بأسى عميق، ممزوج بشعور من العز والإكبار والافتخار، نبأ استشهاد القائد صالح العاروري ورفاقه من قادة المقاومة”.

بدورها، اعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومي)، الثلاثاء، أن “اغتيال العاروري جريمة تسرع تحرير فلسطين وتعجل سقوط الاحتلال”.

ووصفت الاغتيال بأنه “إجرامي”، كما قدمت “التعازي لعائلة العاروري وحماس، وللشعب الفلسطيني”.

واعتبرت “هذه الجريمة عملا إرهابيا كامل الأركان يسائل جميع المؤسسات الدولية، الرسمية وغير الحكومية والرأي العام العالمي”.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين”، فيما نعت “حماس” في بيان العاروري والقياديَين في “كتائب القسام” سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)