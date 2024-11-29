هيئة أسترالية تصدر ترخيصا مؤقتا لتحالف بين فيرجن والخطوط الجوية القطرية

سيدني: قالت هيئة تنظيم المنافسة في أستراليا اليوم الجمعة إنها أصدرت ترخيصا مؤقتا لشركة خطوط فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية لتشغيل رحلات بين الدوحة وبريسبان وملبورن وبيرث وسيدني في إطار تحالف متكامل.

وذكرت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية في بيان أن الشركتين يمكنهما البدء في تسويق وبيع 28 رحلة ذهاب وعودة مجدولة أسبوعيا بين الوجهات.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنها تستعد لشراء حصة 25 في المئة في فيرجن أستراليا من شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية “بين كابيتال”.

(رويترز)