هيئة إسلامية أمريكية تطالب ترامب بالوفاء بوعد إنهاء حرب غزة

إسطنبول: دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الرئيسَ المنتخب دونالد ترامب إلى منح أولوية للوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية بالسعي لتحقيق السلام في الخارج، بما في ذلك إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطلب مدير المجلس نهاد عوض في بيان الأربعاء، من مسؤولي الحزب الديمقراطي استخلاص درس من فقدان نائبة الرئيس، المرشحة كامالا هاريس الدعم بين المسلمين وغيرهم من الناخبين الذين يعارضون الإبادة الجماعية في غزة.

وقال: “ننتظر من جميع المسؤولين المنتخبين أن يتعاملوا بصدق مع المخاوف الملحة للناخبين المسلمين، وهذا يشمل الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

وأشار إلى أن ترامب وعد بإيقاف نزيف الدماء في غزة، مضيفا: “على ترامب أن يفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بالسعي لتحقيق السلام في الخارج، بما في ذلك إنهاء الحرب في غزة، ولكن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وقائما على العدالة والحرية ودولة للشعب الفلسطيني”.

وكان ترامب قال في كلمة بولاية ميشيغان التي تقطنها جالية مسلمة وعربية كبيرة، إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس “قادت حملتها رفقة ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني (ليز تشيني) الذي دمر الشرق الأوسط تقريبا”.

وأضاف: “إذا فازت كامالا سيكون الموت والدمار فقط. أنا مرشح السلام”.

تجدر الإشارة إلى أن ديك تشيني شغل منصب نائب الرئيس بولاية جورج دبليو بوش أثناء غزو العراق.

(الأناضول)