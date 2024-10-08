هيئة الانتخابات التونسية تتوعد بمقاضاة كل من يتهمها بـ”تزوير” نتائج الرئاسيات

تونس – “القدس العربي”:

توعدت هيئة الانتخابات التونسية بمقاضاة كل من يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية ويتهمها بـ”تزوير” نتائجها.

وأكدت، في بيان الاثنين، أنه “تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وجميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي”.

وأضاف البيان: “كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج -تصريحا او تلميحا- سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية بتهمة بث ونشر الاخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، طبق القوانين الجاري بها العمل”.

وكانت الهيئة أعلنت، مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد فوزه بنسبة 90.69 في المئة من الأصوات، بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).