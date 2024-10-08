هيئة الانتخابات التونسية تتوعد بمقاضاة كل من يتهمها بـ”تزوير” نتائج الرئاسيات

تونس – “القدس العربي”:
توعدت هيئة الانتخابات التونسية بمقاضاة كل من يشكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية ويتهمها بـ”تزوير” نتائجها.
وأكدت، في بيان الاثنين، أنه “تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وجميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي”.
وأضاف البيان: “كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج -تصريحا او تلميحا- سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية بتهمة بث ونشر الاخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، طبق القوانين الجاري بها العمل”.
وكانت الهيئة أعلنت، مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد فوزه بنسبة 90.69 في المئة من الأصوات، بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).
و ذلك اضعف الايمان …! بأي حق التشهير بهيئة تعمل في كنف الشفافية التامة …؟ على المدعي اثبا ادعائه : قاعدة قانونية معترف بها في جميع انحاء العالم …! و هل الهيئة في حاجة أصلا بان تخالف القانون …؟ ما لكم كيف تفكرون …؟ أ ليس منكم رجل رشيد …؟
الدفع بالتزوير تحول الى مودا للفاشلين في جميع الهيشات والجهات والاحزاب واصبح من السهل لتبرير الفشل اللجو الى هذا الاتهام دون اثباته رغم ان القانون يمنح لجميع المترشحين بالمرافبه على مستوى مراكز التصويت ومراكز الفرز ومع ذلك يحاولون تغطية الفشل باتهام الاخرين بالتزوير واصبحت هذه عادة في مختلف الدول وقد انتقلت حتى الى الولايات المتحدة الامريكية بحيث ان المدنون ترامب لم يستوعب فشله فراح يخلق المشاكل بان الانتخابات طاله التزوير فما بالك بتونس وربما الامر المحير هو ان الاعلام اصبح يسخر من نسبة الفوز وهي ظاهرة في راي العديد من الاعلاميين والمعارضين انها مبرر للتزوير جون النظر الى المنافسين المعروفين للشعب بانتماءاتهم لجهات اجنبية او لهم مواقف تتعارض مع طموحات الشعب وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلد الذي طغت عليها الحرب في الخليج واصبح الموقف من التطبيع المعيار الحقيقي للنجاح او الفشل
الا يستحي من يسرق وطنا