هيئة الانتخابات بالأردن: حزب “جبهة العمل الإسلامي” يجمد عضوية 3 من منتسبيه- (فيديو)

عمان: أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن، الثلاثاء، عن قرار حزب “جبهة العمل الإسلامي” تجميد عضوية 3 من أعضائه “وردت أسماؤهم بلائحة اتهام للنيابة العامة بمحكمة أمن الدولة” في تهم بتنفيذ “أعمال تخل بالنظام العام” بالبلاد.

جاء ذلك في بيان للهيئة المعنية بشؤون الأحزاب بالمملكة.

وقالت الهيئة: “أبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص”.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.

وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات “شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة”.

وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الثلاثة “وجهت إليهم تهم جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وجناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

والأعضاء هم: “خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات”، وفق البيان ذاته.

وقالت الهيئة إنه عقب القبض على المتهمين “استفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية”.

وأضافت أن إبلاغ الحزب لها “جاء رداً على كتاب صادر عن الهيئة في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام ليتبين لدى سجل الأحزاب وجود ثلاث أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي”.

وأشار الحزب في المذكرة الموجهة إلى الهيئة إلى أن “ثلاثة فقط من بين المتهمين الستة عشر هم أعضاء في الحزب”، وفق بيان صدر عنه.

وعقب الحادثة، قال الحزب، إنه “يدين ويستنكر تورط أي مواطن في أعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره”.

وأكد على موقفه “الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي استهداف له”، وفق بيان سابق.

في حال أدان القضاء الأشخاص المُجمّدة عضويتهم في حزب جبهة العمل الإسلامي فعلى الحزب اتخاذ إجراءات محددة | رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة #الأردن #القضاء #الهيئة_المستقلة_للانتخاب #هنا_المملكة pic.twitter.com/TXrCHtopqe — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 22, 2025

(الأناضول)