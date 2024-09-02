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هيئة الانتخابات في تونس ترفض قرارات المحكمة الإدارية وتقبل مرشحيْن فقط لمنافسة سعيّد

منذ 43 دقيقة

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تونس: أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في  السادس تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتي تضمنت ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

وجاء في القائمة أيضا رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال.

ورفضت بذلك الهيئة قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين الى السباق الرئاسي بعد انتهاء كافة الطعون القضائية، وهم المرشحون عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام من المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.

(د ب أ)

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