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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل كندي حاول تنفيذ هجوم طعن في مستوطنة “نتيف هعسراه”- (صور وفيديوهات)

22 - يوليو - 2024

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القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن “كنديا وراء محاولة تنفيذ عملية طعن” في مستوطنة “نتيف هعسراه”، الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.

وسبق للهيئة (رسمية) قولها في بيان مقتضب: “وصل مواطن أمريكي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وأضافت أنه “أخرج سكينا وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة”، معلنة أنه تم “تحييد” المهاجم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة عند البوابة.

لكنها قالت في وقت لاحق، نقلا عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنه تبين بأنه “مسلم كندي” دون ذكر اسمه.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه وصل الى إسرائيل أمس كسائح واستأجر سيارة لمدة أسبوعين.

وقالت: “غادر أسدود صباح اليوم ومن هناك وصل الى مدخل “نتيف هعسراه”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنه قتل على الفور.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل “لا توجد تقارير عن إي إصابات في الحادث”، مشيرة إلى أن المنفذ “تم تحييده” دون الكشف عن أي تفاصيل حول هويته أو دوافعه حتى الساعة 09:30 (ت.غ).

وبدورها، قالت القناة “12” العبرية (خاصة) إنه “تم قتل المهاجم”، دون مزيد من التفاصيل.

وتستخدم الشرطة الإسرائيلية عادة لفظ “تحييد” للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحيانا يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على مقتله.

(الأناضول)

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  1. يقول احمد:
    يوليو 22, 2024 الساعة 11:31 ص

    رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه فهو افضل من جيوش ناءمه في ثكناتها

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  2. يقول علي - ايطاليا:
    يوليو 22, 2024 الساعة 12:56 م

    ليست محاولة عملية طعن، وإنما تهجم عليهم لفظيا بأنهم مجرمون فقتلوة.
    يجب أن لا نعيد رواياتهم

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  3. يقول مغربي العيون الصحراء المغربية:
    يوليو 22, 2024 الساعة 2:36 م

    هذا الشهيد البطل ترك حياة الرغد والحياة السعيدة في كندا وذهب لنصرة الشعب الفلسطيني الأعزل

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  4. يقول هدهد سليمان:
    يوليو 22, 2024 الساعة 3:25 م

    عاشت كندة عربية حرة. تسقط دول العربان السنية دولة تنطح دولة ويسقط من في أوكارها ومن يعوم عومهم الباطل.

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  5. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 22, 2024 الساعة 4:44 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم الشهيد الكندي المسلم الذي تحرك ضميره لدماء أطفال غزة العزة التي تسفكها عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🐖🚀

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