سياسة | دولي

انفجار قوي في مدرسة بإيلات الإسرائيلية إثر سقوط مسيرة- (فيديوهات)

منذ 56 دقيقة

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تل أبيب: وقع، الخميس، انفجار قوي في إحدى مدارس مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، على خلفية سقوط طائرة مسيرة، لم يتضح مصدرها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن “قطعة مسيرة (طائرة بدون طيار) ضربت مبنى مدنيا في مدينة إيلات” دون أن يوضح مصدرها.

وأضاف: “تشخيص القطعة الجوية (أي المسيرة) وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق”.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان لهيئة البث الإسرائيلية، إنهم “سمعوا دويّا يشبه صوت سقوط صاروخ” عندما وقع الانفجار في المدرسة.

لكن الهيئة نقلت، آنذاك، عن جيش  الاحتلال الإسرائيلي قوله إنه “لم يسجل سقوط صاروخ بالمدينة”.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل إعلام محلي ووسائل التواصل الاجتماعي، أضرارا مادية بالمدرسة.


فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “7 إسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة الحادث”.
من جهتها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إن عناصر الشرطة موجودون في المكان “إثر تخوّفهم من وقوع حادث أمني”.
بينما وصفت صحيفة “معاريف” الانفجار بأنه “غامض”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تستهدف حركة حماس المستوطنات والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية تعترض معظمها شوتفجرها في السماء القبة الحديدية، وفق مصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد  10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.

(وكالات)



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