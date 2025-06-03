هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة المفاوضات بشأن غزة

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، ما زالت جارية، وأوضحت أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق رغم تباعد المواقف بين الطرفين.

وأضافت هيئة البث الرسمية، مساء الاثنين: “تقول إسرائيل إنه على الرغم من رد حماس على الخطة الجديدة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن المفاوضات ما تزال جارية”.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمها، أن “المحادثات لم تنته بعد، لكن مواقف الطرفين بعيدة، خاصة في مسألة إنهاء الحرب، ما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق”.

كما نقلت عن مصادر في الدول الوسيطة، لم تسمها، أن “الولايات المتحدة وقطر ومصر تجري سلسلة من المحادثات مع حماس لسد الفجوات بين المنظمة وإسرائيل”.

وتابعت: “التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع قيادة حماس في الخارج في محاولة لرؤية كيفية تجاوز الفجوات بين الاقتراح الحالي لويتكوف ورد حماس المليء بالتعليقات”.

وأردفت: “ما زالت حماس تطالب بضمانات أمريكية إضافية في أي اتفاق، لكنها تحاول إظهار استعدادها للدخول في مفاوضات فورية، من أجل رأب الصدع بينها وبين ويتكوف”.

والاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الوفد الإسرائيلي لن يذهب إلى العاصمة القطرية الدوحة رغم استعداد حماس للتفاوض على خطة ويتكوف.

(الأناضول)