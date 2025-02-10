هيئة البث الإسرائيلية: مسار رحلة نتنياهو إلى واشنطن تجنب كندا بسبب مذكرة الاعتقال

تل أبيب: كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تجنب المرور من كندا بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن زيارة نتنياهو لواشنطن تعد أول زيارة خارجية له بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع المُقال، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “مسار رحلة طائرة نتنياهو إلى واشنطن، تجنب المرور في الأجواء الكندية بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، توجه نتنياهو إلى واشنطن، وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية يومها أن طائرة نتنياهو اتخذت مسارا استثنائيا للوصول إلى واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله.

وأوضحت “معاريف” أن “نتنياهو مُنع من دخول أكثر من 120 دولة حول العالم بسبب تلك المذكرة، منها 39 دولة أوروبية و30 إفريقية، وفي الأمريكيتين 24 دولة أيضا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، كان قد اضطر إلى إلغاء زيارته إلى بروكسل قبل أيام قليلة من موعدها في أعقاب تحذيرات أمنية.

(الأناضول)