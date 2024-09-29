هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لـ”عملية برية محدودة” في لبنان

القدس: يستعد الجيش الإسرائيلي لشن “عملية برية محدودة” في لبنان، وسط ضغط أمريكي غير مسبوق لمنع هذه الخطوة، حسب هيئة البث العبرية (رسمية) مساء الأحد.

وقالت هيئة البث إن “الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات جدية لعملية برية محدودة في لبنان”.

وأضافت أن “المستوى السياسي (الحكومة) يفكر جديا في تنفيذ العمية البرية المحدودة، رغم ممارسة واشنطن ضغطا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، لمنع مثل هذه الخطوة”.

ويدعي مسؤولون إسرائيليون، حسب تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية، أن العملية البرية المحتملة ستهدف إلى إقامة “منطقة أمنية عازلة جنوب لبنان”.

ولم تتخذ الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تنفيذ عملية برية من عدمه، وفق الهيئة.

وتابعت أن واشنطن تعتقد أنه كان ينبغي التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و”حزب الله”، وعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة.

ويخيم الغموض على مستقبل المواجهة الراهنة منذ أن اغتالت مقاتلات حربية إسرائيلية الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله في غارة على مبنى بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الجمعة.

وتحت وطأة سلسلة عمليات عسكرية نوعية نفذها “حزب الله”، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام 22 عاما.

(الأناضول)