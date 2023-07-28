هيئة البث العبرية: البحرين ترجئ زيارة وزير خارجية إسرائيل

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن البحرين أرجأت زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية إيلي كوهين إلى المملكة الأسبوع المقبل.

ولم تعلق البحرين أو إسرائيل رسميا على سبب إرجاء هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا، كما لم يُحدد موعد جديد لها.

لكن هيئة البث (رسمية) نقلت عن معلقين، لم تسمهم، أن الإرجاء قد يكون سببه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى الخميس.

وكان العديد من الدول العربية والإسلامية أدانت اقتحام بن غفير للأقصى، فيما دعت دول غربية للحفاظ على الوضع القائم بالمسجد.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل والبحرين نموا ملحوظا منذ إعلان تطبيع العلاقات عام 2020.

(الأناضول)