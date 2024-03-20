هيئة البث العبرية: مقتل 17 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات حزب الله 

تل أبيب: قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، إن 17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في هجمات حزب الله، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الهيئة بأن “17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا، سقط غالبيتهم جراء إصابتهم بصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة أطلقها حزب الله، من جنوب لبنان، منذ بداية المواجهات بعد حرب غزة”.

وعادة لا تعلن السلطات الإسرائيلية عن القتلى من الجنود الذين يسقطون في المواجهات المتواصلة على الحدود الشمالية.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 آلاف و500 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ بداية المواجهات مع حزب الله.

كما رصد الجيش إطلاق 38 صاروخا من الأراضي السورية، قال إنها “لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين”، وفق المصدر ذاته.

(الأناضول)