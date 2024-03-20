سياسة | دولي

هيئة البث العبرية: مقتل 17 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات حزب الله 

منذ 53 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، إن 17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في هجمات حزب الله، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الهيئة بأن “17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا، سقط غالبيتهم جراء إصابتهم بصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة أطلقها حزب الله، من جنوب لبنان، منذ بداية المواجهات بعد حرب غزة”.

وعادة لا تعلن السلطات الإسرائيلية عن القتلى من الجنود الذين يسقطون في المواجهات المتواصلة على الحدود الشمالية.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 آلاف و500 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ بداية المواجهات مع حزب الله.

كما رصد الجيش إطلاق 38 صاروخا من الأراضي السورية، قال إنها “لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين”، وفق المصدر ذاته.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كندا: تجميد تصاريح تصدير الأسلحة لإسرائيل مستمر
منذ ساعتين
عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال محيط مجمع الشفاء بغزة- (فيديو)
منذ ساعتين
إسرائيل تقر بمهاجمة مستشفى الشفاء “للضغط على حماس”  
منذ ساعتين
وقف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن العمل بعد خلاف مع وزير الخارجية البريطاني على منصة إكس بشأن غزة- (تدوينات)
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية