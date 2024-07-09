هيئة البث العبرية: نتنياهو وافق سرا على ضم بن غفير إلى الكابينت

القدس: قال مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق سرا على ضمه إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة شؤون الحرب (الكابينت).

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “قال مقربون من بن غفير إن نتنياهو وافق سرا على طلب الوزير بالانضمام إلى المنتدى الأمني المحدود الكابينت”.

وأضاف المقربون أن “نتنياهو طالب بعدم الإعلان عن موافقته” على انضمام الوزير اليميني المتطرف إلى الكابينيت.

والاثنين، انتقد بن غفير نتنياهو على خلفية رفض الأخير ضمه إلى المجلس، قائلا: “رئيس الوزراء يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه في الحكومة”.

وأضاف بن غفير وهو رئيس حزب “قوة يهودية” ولها 6 مقاعد بالكنيست من أصل 120: “لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير، ولهذا السبب فإن مطلبنا بالدخول إلى منتدى إدارة الحرب ما زال قائما”.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي أعلن عضوا مجلس الحرب من حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس وغادي آيزنكوت، انسحابهما من المجلس الذي تم تشكيله بعد أيام من اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولاحقا، تم حل المجلس، لكن نتنياهو واصل إجراء مشاورات متعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب “شاس” آرييه درعي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)