“هيئة البث” تتحدث عن نية إسرائيل البقاء في جنوب لبنان بنهاية مهلة الاتفاق

قالت قناة عبرية رسمية، السبت، إنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية مدة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ في فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.

وذكرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية أن الخطوة الإسرائيلية ستأتي بدعوى أن “الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة”.

وأضافت القناة: “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية”.

وتابعت: “إضافة إلى ذلك، لا يهاجم الجيش اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه من خلال آلية تم وضعها لهذا الغرض”.

ومن المتوقع أيضا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق ذات المصدر.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن تصريحات القناة العبرية حتى الساعة 07:25 تغ.

(الأناضول)