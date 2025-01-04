“هيئة البث” تتحدث عن نية إسرائيل البقاء في جنوب لبنان بنهاية مهلة الاتفاق

قالت قناة عبرية رسمية، السبت، إنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية مدة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ في فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.
وذكرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية أن الخطوة الإسرائيلية ستأتي بدعوى أن “الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة”.
وأضافت القناة: “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية”.
وتابعت: “إضافة إلى ذلك، لا يهاجم الجيش اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه من خلال آلية تم وضعها لهذا الغرض”.
ومن المتوقع أيضا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق ذات المصدر.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن تصريحات القناة العبرية حتى الساعة 07:25 تغ.
(الأناضول)
ههه وستبقى إلى الأبد يا أبو العبد إلى أن يطردها أحرار لبنان يا إخوان 😓☹️☝️🚀🐒🔥
حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات بدأ يتجسد على أرض الواقع قبل المواقع ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
الكرة الآن بمرمى الجيش اللبناني الذي بدأ ينتشر بالآلاف فما فائدة مئات الدبابات والطائرات والمدرعات التي يمتلكها أليست لحماية سيادة لبنان وشعبها أم هذه المهمة منوطة فقط بحزب الله.
بالأمس اتهموا حزب الله بجر لبنان لحرب وأنه يدمر لبنان وها هو الآن يستجب لقرارات وقف النار ويلقي مسؤولية متابعة وقف اطلاق النار للدولة اللبنانية فماذا ستفعل مع هذه الخروقات والتهديدات الصهيونية بالبقاء في جنوب لبنان؟
أليس هذا يدل على نوايا الصهاينة الخبيثة بمشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى من النيل للفرات؟
حزب الله عندما بدأ جبهة إسناد غزة ابتدأ بقصف مزارع شبعا وهي أرض لبنانية محتلة ولم يقصف تل أبيب وحيفا؟
في نهاية المطاف أمتثل حزب الله لقرارات وقف النار واحترم دور الدولة اللبنانية فالأيام القادمة ستبين مدى قدرة الدولة اللبنانية على إجبار الصهاينة بالخروج من جنوب لبنان بعد انتهاء مهبة ال60 يوما .
بعد ال60 يوما من حق حزب الله بدأ الحرب وفي مقدمته الجيش اللبناني وإن لم يتحرك الجيش اللبناني فعلى حزب الله أن يأخذ معدات الجيش اللبناني من دبابات وطائرات وأسلحة ويقاتل بها الصهاينة.
من الواضح ان العرب حتى الان لم يستوعبو ان اسراءيل لا توفي بوعودها و الغرب كذلك و اذا صادقت على معاهدة فكن على يقين انها في صالحها.الحل قاله الشهيد عمر المختار اما النصر او الشهادة
يستحيل أن يخرج نتنياهو دون أن يتفاوض من جديد ويحصل على المزيد