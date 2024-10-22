هيئة البث: مسيرة حزب الله أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو- (صورة وفيديو)

القدس: أقر الإعلام العبري الرسمي، الثلاثاء، بأن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” السبت مستهدفا منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا شمال إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: “سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار”.
وأضافت: “أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة”.
Voilà ce que fait l’aviation israélienne à Beyrouth. pic.twitter.com/dWt1III1m4
— Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) October 22, 2024
JUST IN: video released depicting the aftermath of drone strike at the bedroom window of Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/WvsRLSm3bz
— Divine Brotherhood 🇮🇷 (@mhrezaa2cen) October 22, 2024
New details have emerged regarding the Hezbollah drone that struck Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s home in Caesarea, after the military censor permitted its publication:
○ There was a direct hit to Netanyahu’s home.
○ An exact hit was found in the window of the… pic.twitter.com/83IFpnVlpx
— The Cradle (@TheCradleMedia) October 22, 2024
والسبت الماضي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مسيرة “حزب الله” استهدفت منزل نتنياهو لكنها أصابت منزلا قريبا.
واليوم، نشرت هيئة البث صورة لآثار إصابة المسيرة بالمنزل، ويظهر فيها أشجار مهتكة وزجاج واجهة المنزل مكسورا.
وسبق أن ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “نتنياهو وزوجته سارة لم يكونا في المنزل لحظة الهجوم”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن “حزب الله” رسميا مسؤوليته الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا السبت.
(الأناضول)
عمر الشقي بقي.
لو كان بيشخر وقتها في الاوضة.
لا يريد الله له موتة واحدة والله اعلم. ربما موت شاروني متدرج بعذاب على مراحل تأتيه في كل مرحلة صور الضحايا.
إن شاء الله كانت هذه الضربة تدريبا على استهدافه لضبط الإحداثيات و في المرة القادمة يُقصف بصاروخ فرط صوتي وهو في بيته .. آمين !
للعلم فإن أمريكا والغرب يريدون التخلص من نتنياهو لأن تجاوز كل الخطوط الحمراء طبعا ليست التي تشكل حرمات الفلسطينيين بل التي وضعها لها البيت الأبيض ويسعى لإشعال حرب عالمية ثالثة ليفلت من المحاكمات والعقاب والاتهام بالهزيمة والفشل في هذه الحرب التي لم ينجز فيها إلا قتل الأطفال والنساء وتخريب البنية التحتية لغزة ..
وإن يك صدر هذا اليوم ولى*** فإن غداً لناظره قريب