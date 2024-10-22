هيئة البث: مسيرة حزب الله أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو- (صورة وفيديو)

القدس: أقر الإعلام العبري الرسمي، الثلاثاء، بأن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” السبت مستهدفا منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا شمال إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: “سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار”.

وأضافت: “أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة”.

Voilà ce que fait l’aviation israélienne à Beyrouth. pic.twitter.com/dWt1III1m4 — Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) October 22, 2024

JUST IN: video released depicting the aftermath of drone strike at the bedroom window of Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/WvsRLSm3bz — Divine Brotherhood 🇮🇷 (@mhrezaa2cen) October 22, 2024

New details have emerged regarding the Hezbollah drone that struck Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s home in Caesarea, after the military censor permitted its publication: ○ There was a direct hit to Netanyahu’s home. ○ An exact hit was found in the window of the… pic.twitter.com/83IFpnVlpx — The Cradle (@TheCradleMedia) October 22, 2024

والسبت الماضي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مسيرة “حزب الله” استهدفت منزل نتنياهو لكنها أصابت منزلا قريبا.

واليوم، نشرت هيئة البث صورة لآثار إصابة المسيرة بالمنزل، ويظهر فيها أشجار مهتكة وزجاج واجهة المنزل مكسورا.

وسبق أن ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “نتنياهو وزوجته سارة لم يكونا في المنزل لحظة الهجوم”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن “حزب الله” رسميا مسؤوليته الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا السبت.

(الأناضول)