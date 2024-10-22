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هيئة البث: مسيرة حزب الله أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو- (صورة وفيديو)

22 - أكتوبر - 2024

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القدس: أقر الإعلام العبري الرسمي، الثلاثاء، بأن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” السبت مستهدفا منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا شمال إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: “سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار”.

وأضافت: “أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة”.

والسبت الماضي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مسيرة “حزب الله” استهدفت منزل نتنياهو لكنها أصابت منزلا قريبا.

واليوم، نشرت هيئة البث صورة لآثار إصابة المسيرة بالمنزل، ويظهر فيها أشجار مهتكة وزجاج واجهة المنزل مكسورا.

وسبق أن ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “نتنياهو وزوجته سارة لم يكونا في المنزل لحظة الهجوم”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن “حزب الله” رسميا مسؤوليته الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا السبت.

(الأناضول)

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  1. يقول حيان ابو جابر:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 3:33 م

    عمر الشقي بقي.
    لو كان بيشخر وقتها في الاوضة.
    لا يريد الله له موتة واحدة والله اعلم. ربما موت شاروني متدرج بعذاب على مراحل تأتيه في كل مرحلة صور الضحايا.

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  2. يقول المستبشر بهلاك الظلمين:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 4:34 م

    إن شاء الله كانت هذه الضربة تدريبا على استهدافه لضبط الإحداثيات و في المرة القادمة يُقصف بصاروخ فرط صوتي وهو في بيته .. آمين !

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    1. يقول مروان الباز:
      أكتوبر 22, 2024 الساعة 7:33 م

      للعلم فإن أمريكا والغرب يريدون التخلص من نتنياهو لأن تجاوز كل الخطوط الحمراء طبعا ليست التي تشكل حرمات الفلسطينيين بل التي وضعها لها البيت الأبيض ويسعى لإشعال حرب عالمية ثالثة ليفلت من المحاكمات والعقاب والاتهام بالهزيمة والفشل في هذه الحرب التي لم ينجز فيها إلا قتل الأطفال والنساء وتخريب البنية التحتية لغزة ..

  3. يقول Dr arabi:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:40 م

    وإن يك صدر هذا اليوم ولى*** فإن غداً لناظره قريب

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