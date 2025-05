هيئة البث: مسيرة حزب الله أصابت بدقة نافذة غرفة نوم نتنياهو- (صورة وفيديو)

القدس: أقر الإعلام العبري الرسمي، الثلاثاء، بأن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” السبت مستهدفا منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا شمال إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: “سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار”.

وأضافت: “أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة”.

JUST IN: video released depicting the aftermath of drone strike at the bedroom window of Netanyahu's residence.

New details have emerged regarding the Hezbollah drone that struck Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's home in Caesarea, after the military censor permitted its publication:

○ There was a direct hit to Netanyahu's home.

○ An exact hit was found in the window of the…

