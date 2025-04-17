هيئة البث: 9 طائرات أمريكية تحمل قنابل خارقة للتحصينات تحط قرب تل أبيب

القدس: قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن 9 طائرات نقل أمريكية محملة بقنابل خارقة للتحصينات، هبطت في قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية قرب مدينة تل أبيب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة الرسمية إن “9 طائرات نقل أمريكية محملة بقنابل خارقة للتحصينات، وأسلحة دفاعية أخرى، هبطت في قاعدة نيفاتيم الجوية قرب مدينة تل أبيب” وسط إسرائيل.

وتابعت أن “ذلك جاء تحسبا لضربة أمريكية إسرائيلية محتملة، في حال فشل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي بشأن ما أوردته هيئة البث العبرية حتى الساعة 18:05 تغ.

(الأناضول)