هيئة التفاوض السورية تجتمع اليوم وتعتزم لقاء بيدرسون بحضور مبعوثين دوليين في جنيف

دمشق ـ «القدس العربي»: تعقد هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعها الدوري في جنيف يوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث تطورات العملية السياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، فإن رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية بدر جاموس، وجه دعوات لاجتماع الهيئة الدوري في جنيف، الذي سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسيناقش أعضاء الهيئة في اجتماعهم الدوري يوم الجمعة، مع فريق المكتب الخاص بالمبعوث الدولي للملف السوري غير بيدرسون، تطورات العملية السياسية وضرورة العمل بجدية لتطبيق القرار 2254 والسعي الحثيث لتنفيذ بنود القرار بشكل كامل وصارم.

وستنظم الهيئة يوم السبت، الاجتماع الداخلي لهيئة التفاوض بحضور أعضائها، «للتأكيد على القضايا الرئيسية بالحل السياسي، وضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها الرئيسي حيال القضية السورية، وخصوصاً إيجاد آية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الداخلية واللجان».

وسيحضر الاجتماع المبعوثين الدوليين الخاصين بالملف السوري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وإيطاليا، والدنمارك، ومصر، والسعودية، وقطر، والأردن، بهدف حشد الجهود الدولية لدعم العملية السياسية بما يحقق الحرية والعدالة للشعب السوري.

وسيجري وفد الهيئة، وفقاً للبيان، لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ضمن خطة الهيئة لإعادة الزخم للقصية السورية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية.

وقال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، إن اجتماع جنيف جاء بعد التطورات في الملف السوري.

وأكد في تصريحات سابقة له على جاهزية الهيئة لأي مفاوضات مباشرة لإيجاد حل سياسي وفق 2254، لافتاً إلى أنه لا يمكن عودة اللاجئين قبل التوصل إلى حل سياسي.

وأوضح جاموس أن الهيئة طالبت من المشاركين في اجتماع جنيف توحيد جهودهم ودفع العملية السياسية، مضيفاً أن المفاوضات المباشرة مع النظام تكون عبر القرار 2254.

وتابع أنه في حال وجود إمكانية لمفاوضات مباشرة مع النظام بسوريا فيمكن أن نعقدها في أعزاز ضمن المناطق المحررة. وقال إن بيدرسون يتفاوض مع روسيا والنظام لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.