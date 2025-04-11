هيئة التلفزيون الإسبانية تطالب بـ«نقاش» عن مشاركة إسرائيل في «يوروفيجن»

مدريد ـ أ ف ب: دعت مجموعة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة «آر تي في إي» أمس الجمعة إلى «نقاش» في شأن حضور إسرائيل مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» التي تقام مرحلتها النهائية في 17 أيار/مايو في سويسرا، بسبب «مخاوف» متعلقة «بالوضع في غزة».

ووجهت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية رسالة إلى اتحاد البث الأوروبي الذي ينظم المسابقة «لطلب فتح نقاش في شأن مشاركة التلفزيون العام الإسرائيلي في المسابقة»، بحسب بيان للهيئة.

ويُترجم غياب التلفزيون العام الإسرائيلي بعدم مشاركة أي مرشح إسرائيلي في مسابقة الغناء الأوروبية، إذ إنها فعليا منافسة بين هيئات البث العامة في مختلف البلدان التي تنظم الحدث وهي التي تختار ممثلا لها.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية في رسالتها دعمها «يوروفيجن»، لكنها لاحظت أيضا «المخاوف التي يثيرها في المجتمع المدني الإسباني إزاء الوضع في غزة ومشاركة التلفزيون العام الإسرائيلي»، حسب البيان.

ورأت أن «من الملائم اعتراف اتحاد الإذاعات الأوروبية بوجود هذا النقاش وتوفير مساحة للتفكير بين هيئات البث الأعضاء في اتحاد الإذاعات الأوروبية بشأن مشاركة التلفزيون العام الإسرائيلي» في المسابقة.

يتوقع أن تشارك 37 دولة، من خلال هيئاتها الوطنية، في نسخة 2025 من هذه المسابقة الغنائية التي تُعدّ الأكبر في هذا المجال في العالم، والتي تقام في أيار/مايو المقبل في مدينة بازل السويسرية.

واختارت هيئة التلفزيون الإسرائيلية هذه السنة يوفال رافائيل (24 عاما) الناجية من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مهرجان موسيقي في جنوب إسرائيل، لتمثيلها في مسابقة «يوروفيجين».

ودعا أكثر من عشرة آلاف شخص في فنلندا في آذار/مارس الفائت عبر عريضتين هيئة الإذاعة العامة (واي إل إي) للضغط من أجل استبعاد إسرائيل من مسابقة «يوروفيجن» بسبب الحرب في غزة أيضا.

وفي العام الماضي، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة مالمو السويدية التي استضافت الحدث، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.