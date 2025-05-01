هيئة الدفاع عن العريض تستنكر “حملة تضليل” للضغط على القضاء التونسي لإدانته في قضية التسفير

تونس – “القدس العربي”: استنكرت هيئة الدفاع عن علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة التونسية السابق، ما اعتبرته حملة تضليل إعلامية ضده تهدف للضغط على القضاء لإدانته في قضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وأكدت الهيئة في بيان الخميس “تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم فيما يُعرف إعلاميّا بقضية “التسفير”، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة عن جهات تستفيد من الإفلات المؤقّت من التبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها”.

وأضافت أن “الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّ مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وتشدّد على أنه خَلُص من ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية”.

كما أشارت إلى أنه “تمّ خلال إشرافه على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه يهم”.

ونوهت الهيئة إلى أن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في تلك الفترة “كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة. كما لم يُصدر العريض في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة”.

ودعت الهيئة إلى “وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء”، مؤكدة “شروعها في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والافتراء”.

وكان العريض توجّه في وقت سابق برسالة إلى القضاء التونسي، مؤكدا براءته من قضية التسفير إلى بؤر التوتر.

كما اعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن السلطات التونسية تحاول “محاكمة مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال تجريم رموزها”، مؤكدا براءة العريض من التهم المنسوبة إليه في قضية التسفير.