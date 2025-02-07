هيئة الدفاع عن الغنوشي حول قضية «أنستالينغو»: محاكمة صورية وأحكام جاهزة

تونس ـ «القدس العربي»: نددت هيئة الدّفاع عن راشد الغنوشي بحكم السجن الأخير ضده ضمن ما يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى “أنستالينغو”، معتبرة أن القضية عبارة عن “محاكمة صورية بأحكام جاهزة”.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة، الأربعاء، بسجن الغنوشي لمدّة 22 عاماً مع غرامة مالية قدرها 80 ألف دينار، كما شملت الأحكام ابني الغنوشي معاذ (25 عاما) وسمية (35 عاما)، وصهره رفيق وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام (34 عاماً)، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي (35 عاماً)، فضلاً عن شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية.

وأشارت الهيئة إلى قرار مقاطعة كل الأعمال القضائية الذي اتخذه الغنوشي “بعد أن تأكد له غياب أدنى ضمانات المحاكمة العادلة التي تعلو فيها قرينة البراءة وحقوق الدفاع والحق في المواجهة بين الخصوم والذي تأكد له بالحكم الصادر في هذه القضيّة بما مجموعه أكثر من 700 سنة، وفي بقيّة القضايا الكيديّة الملفّقة”.

وأكد، في بيان الخميس، أن “القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية. ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما، فإن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى واعتبرت ادعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة. وعرفت القضية مساراً قضائيّاً هزليّاً، على وقع عزل عدد هام من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة، ثم جلب الملف من المحكمة الابتدائية في سوسة إلى المحكمة الابتدائية في العاصمة في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “الحكم الجائر في حق الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، إذ سبق ذلك إصدار بطاقة إيداع في حقه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه، وقد دامت جلسة الاستنطاق الأولى أكثر من اثنتي عشرة ساعة دون مراعاة لأدنى ظروف المحاكمة العادلة أو احترام لحقوق الإنسان، ولم يتم خلال تلك الساعات الطويلة سؤاله تفصيلياً حول التّهم المنسوبة إليه، وإنّما اقتصر الاستجواب على العلاقة التي تجمع بينه وبعض المتّهمين”.

وأكد أن الغنوشي “بريء تماماً من التهم المنسوبة له، والمحكمة لم تسند له أفعالاً ارتكبها، بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان، وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به. وإن إدانته رغم كل ذلك، تعد انتهاكاً صارخاً لقرينة البراءة ولحقوقه”.

وأضاف البيان: “القضية سياسية بامتياز (…) والأحكام الصّادرة في ملفّ “أنستالينغو” هي أحكام جاهزة. وجلسات الاستجواب والمرافعة كانت صوريّة، ما دفع بكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها، ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة”.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعتزم مقاضاة من سمتهم “أبواق السلطة” الذين “يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض. ورغم ذلك، يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع، مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون”.