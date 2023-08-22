هيئة السايبر الإسرائيلية تكشف عن تسريب معلومات حساسة من مواقع التعارف

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت هيئة السايبر في إسرائيل عن رصد مؤشرات لتسريب معلومات حساسة من عدد من مواقع التعارف الإسرائيلية.

ونقلت قناة i24news الإسرائيلية بيانا عن هيئة السايبر أكدت فيه أنه “يسعى للحفاظ على خصوصية المستخدمين”، لافتة إلى أنها تعمل بمساعدة شركاء للمساعدة بتقليص امكانية النشر العلني للمعلومات الحساسة التي سربت.

وقالت إنها تواصلت مع أصحاب المواقع، لفحص نوعية المعلومات المسربة من قبلهم، لافتة إلى أنها قامت في الفترة الأخيرة بالتواصل مع الشركات المستضيفة لهذا النوع من المواقع، ونقلت لها تحذيرات حول محاولات تنفيذ هجمات، وقدمت لها توصيات محددة حول تعزيز الدفاعات.

وأكدت على أنه تقع على عاتق أصحاب الموقع أو الشركة المستضيفة للموقع مسؤولية الحفاظ على تعليمات قوانين حماية الخصوصية.

ومن المواقع التي أشار لها البيان موقع لتعارف الأغنياء، وموقع لتعارف المتدينين، وعدة مواقع إسرائيلية أخرى.