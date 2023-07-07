هيئة الطرق والمواصلات في دبي تختار «روتشيلد» لتقييم أصولها الإستراتيجية

■ دبي – رويترز: قال مصدران مُطَّلِعان إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختارت «روتشيلد أند كو» لتقديم المشورة في مراجعة إستراتيجية لأصولها.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما أن الهيئة المُنظِّمة لقطاع النقل تدرس إجراء طرح عام أولي لشركة «تاكسي دبي» وأنشطتها في قطاع المواقف العامة للسيارات.

ولم ترد هيئة الطرق والمواصلات ولا «روتشيلد أند كو» حتى الآن على طلب للتعليق.

وذكر المصدران أن من المتوقع أن تختار الهيئة «بنك الإمارات دبي الوطني» لترتيب عمليات طرح عام أولي محتملة.

ولم يرد البنك حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت الهيئة قد جمعت مليار دولار العام الماضي واجتذبت طلبات حجمها 50 مليار دولار للاكتتاب في طرح عام لحصة 24.9 في المئة في شركتها للتعرفة المرورية «سالك». وجمعت دبي نحو 8.5 مليار دولار من خمسة اكتتابات عامة في العام الماضي، مدفوعة بخطة خصخصة حكومية لإدراج عشر شركات مرتبطة بالدولة في مسعى لتعزيز نشاط سوق الأسهم.

ويمكن أن تشمل الشركات المرشحة للطرح العام في المستقبل شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» و»دناتا» لخدمات المطارات.

وكانت رويترز ذكرت في يونيو/حزيران أن هيئة الطرق والمواصلات دعت بنوكاً للتقدم للحصول على دور استشاري في مراجعة إستراتيجية لأصولها، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل لنشاطها في مجال سيارات الأجرة.

وتنظر الهيئة أيضاً في الخيارات المحتملة لأصولها في قطاع المواقف العامة للسيارات وبطاقة «نول» التي يستخدمها الركاب لدفع رسوم المواصلات العامة في جميع أنحاء الإمارة.

وتظهر بيانات «ديلوجيك» أن الشركات في المنطقة جمعت 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية العام الماضي، أي أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.