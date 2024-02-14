سياسة | عربي | المغرب العربي

هيئة المحامين بتونس تقدم شكوى ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية

14 - فبراير - 2024

حجم الخط
0

تونس: أعلنت هيئة المحامين في تونس اليوم الأربعاء أنها ستودع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو بأنه سيودع الشكوى مع أعضاء اللجنة القانونية للهيئة، في مقر المحكمة بلاهاي يوم 20 شباط/فبراير الجاري.

وشهدت العاصمة أمس الأول الاثنين احتجاج ضد القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شهيد أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال.

كما حذرت الاحتجاجات من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تونس تدعو لتحرك دولي لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة- (فيديو)
منذ 23 ساعة
أمينة “العفو” الدولية: تواطؤ الغرب مع إسرائيل في تدمير غزة يؤشر على نهاية النظام الدولي القائم على القواعد
15 - فبراير - 2024
بعد “روح الروح” وهند.. صاروخ قذف الطفلة سيدرا من النافذة وظلت يد أمها معلقة بجسدها
14 - فبراير - 2024
الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مستشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه- (فيديو)
13 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية