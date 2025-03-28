هيئة المنافسة الأسترالية تسمح بتحالف فيرجن والخطوط الجوية القطرية

سيدني: قالت الهيئة التنظيمية المعنية بالمنافسة في أستراليا يوم الجمعة إنها منحت ترخيصا لشركة فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية لتشغيل رحلات بين الدوحة وسيدني وملبورن وبريزبين وبيرث، في إطار تحالف متكامل مدته خمس سنوات.

وكانت الهيئة قد دعمت التحالف في فبراير/ شباط بعد أن منحت موافقتها المؤقتة لشركة فيرجن أستراليا في نوفمبر/ تشرين الثاني لتسويق وبيع 28 رحلة ذهاب وعودة أسبوعية بين الدوحة والمدن الأسترالية.

وقالت مفوضة الهيئة آنا براكي “نرجّح أن يعود هذا الإجراء بمنافع عامة، مثل زيادة نطاق الرحلات بين أستراليا والشرق الأوسط، كما نرجّح أن يكون الأثر السلبي له بشكل عام، إن وجد، ضئيلا”.

وأضافت “من المرجّح أن يضغط ذلك على أسعار هذه المسارات ويدفعها للانخفاض، وسيمنح عملاء فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية خيارات أوسع للرحلات الدولية مع مزايا إضافية في الربط وبرامج الولاء”.

وأفادت الهيئة بأن مقدمي الطلب لم يطلبوا الحصول على موافقة على ترتيبات حصرية مقترحة، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الأطراف المهتمة بشأن احتمال أن يقلل التحالف من قدرة فيرجن أستراليا على الدخول في شراكات مع شركات طيران أخرى.

وأضافت الهيئة في بيانها أن الموافقة المؤقتة ستظل سارية حتى دخول القرار النهائي حيز التنفيذ.

(رويترز)