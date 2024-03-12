هيئة بحرية بريطانية: اعتلاء سفينة قبالة الصومال

جوهانسبرغ: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن حادث اعتلاء سفينة على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو بالصومال.

وأضافت في بيان دون تقديم مزيد من التفاصيل: “السلطات تحقق في الأمر. وتُنصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه”.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بشكل منفصل، إن ناقلة بضائع ترفع علم بنغلاديش اعتلاها أشخاص شرقي الصومال.

وأضافت في بيان: “ننصح السفن التجارية بالبقاء بعيدا عن هذا الموقع، حيث يتم تقييم هذا على أنه حادث مستمر إذ يحاول الجناة السيطرة على سفينة البضائع السائبة”.

(رويترز)