هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

دبي: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تلقت بلاغات عن أن كيانا يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

(رويترز)