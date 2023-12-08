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هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

8 - ديسمبر - 2023

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دبي: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تلقت بلاغات عن أن كيانا يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:27 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور والذئاب الذين يتحدون الجبروت الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸👍🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴

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