هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة ساحل عمان- (تدوينة)

دبي: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا اليوم الخميس عن قيام أشخاص غير مصرح لهم باعتلاء سفينة تقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا شرق ولاية صحار العمانية.

وأضافت الهيئة في بيان على منصة “إكس” أنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي وأن السلطات تحقق في الحادث.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى “توخي الحذر” وإبلاغها بأي أنشطة “مشبوهة”.

ومؤخرا، دأبت الهيئة البحرية البريطانية على نشر عدد من البيانات بشأن حوادث وأنشطة “مشبوهة” مختلفة قبالة سواحل اليمن والصومال وعمان تستهدف السفن التجارية.

(وكالات)