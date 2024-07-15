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هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا من سفينة تعرضت لهجوم قبالة الحديدة اليمنية

15 - يوليو - 2024

السفينة "توتور"

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لندن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إنها تلقت بلاغا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت الهيئة أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أنه السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، وذلك بعد أن “اتخذت تدابير حماية ذاتية”.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 11:44 ص

    الله أكبر على أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸😎👍🚀🐒🚀

    رد

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