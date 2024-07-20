سياسة | دولي

هيئة بحرية بريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة على بعد عشرات الأميال من اليمن

20 - يوليو - 2024

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لندن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات تجري تحقيقا في صاروخ جرى الإبلاغ عن رصده يسقط على مسافة قريبة من سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن.  

كما جرى الإبلاغ عن عمليات رصد أخرى “بنظام جوي غير مأهول”. ولم تصب السفينة أو طاقمها بأذى، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وصدرت تعليمات للسفن أن تعبر بحذر، وأن تبلغ عن أي نشاط مريب.

 (د ب أ)

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 20, 2024 الساعة 4:45 م

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀

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