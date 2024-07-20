هيئة بحرية بريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة على بعد عشرات الأميال من اليمن

لندن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات تجري تحقيقا في صاروخ جرى الإبلاغ عن رصده يسقط على مسافة قريبة من سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن.

كما جرى الإبلاغ عن عمليات رصد أخرى “بنظام جوي غير مأهول”. ولم تصب السفينة أو طاقمها بأذى، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وصدرت تعليمات للسفن أن تعبر بحذر، وأن تبلغ عن أي نشاط مريب.

(د ب أ)