هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت أن “السلطات تحقق في الأمر”، دون مزيد من التفاصيل.

(رويترز)





