سياسة | دولي

هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن

14 - مارس - 2024

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القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت أن “السلطات تحقق في الأمر”، دون مزيد من التفاصيل.

 (رويترز)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 15, 2024 الساعة 3:58 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود في دك السفن البريطانية و الأمريكية 🇵🇸😏✌️🚀🚀🚀🚀🚀

    رد

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