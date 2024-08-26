سياسة | دولي

هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

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لندن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، اليوم الاثنين، تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على السفن قرب اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

(رويترز)

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