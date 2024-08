هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن- (تدوينة)

لندن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، اليوم الاثنين، تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

20240826 INCIDENT 114 WARNING – SIGHTINGhttps://t.co/fX3hWupi7g

Issued: 26 Aug 2024 1428UTC UKMTO has received a report of an incident 61NM southeast of Al Mukha, Yemen. Authorities are investigating. #MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Kgi0jHBjJ4

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 26, 2024