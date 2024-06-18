سياسة | دولي

هيئة بحرية: سفينة استهدفها الحوثيون “يُعتقد أنها غرقت” في البحر الأحمر

18 - يونيو - 2024

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لندن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن سفينة استهدفها الحوثيون في 12 يونيو حزيران على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية “يُعتقد أنها غرقت” في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون ومصادر أخرى قد حددوا في السابق أن السفينة المتضررة هي “توتور” المملوكة ليونانيين. وقد تعرضت للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير في 12 يونيو حزيران، وكانت المياه تتسرب إليه. ولا يزال أحد أفراد طاقم توتور مفقودا.

ولم يتسن بعد الاتصال بالشركة التي تدير توتور للحصول على تعليق.

وسيكون غرق السفينة هو ثاني إسقاط لسفينة تجارية يستهدفها الحوثيون منذ نوفمبر تشرين الثاني، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وغرقت السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة في البحر الأحمر في الثاني من مارس آذار، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لأضرار بسبب هجوم الحوثيين.

كما استولى الحوثيون على سفينة أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.

وأجبرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المدعومة من إيران شركات شحن على تحويل سفن إلى الطريق الأطول حول جنوب إفريقيا، مما يعطل التجارة العالمية عن طريق تأخير عمليات التسليم ورفع التكاليف.

(رويترز)

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 18, 2024 الساعة 9:02 م

    الله أكبر على أحرار اليمن و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي الحاقد الغادر الجبان 😎☝️🚀🐒

    رد

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