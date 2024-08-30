هيئة بريطانية: انفجار صاروخين قرب سفينة شرق عدن اليمنية- (تدوينة)

لندن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر السبت، انفجار صاروخين قرب سفينة على بعد 130 ميلا بحريا شرق محافظة عدن جنوب اليمن.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن “مركز عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة تلقى تقريرا عن وقوع حادث على بعد 130 ميلا بحريا شرق عدن”.

وأوضحت أن “مسؤول الأمن الرئيسي في إحدى السفن (لم تحدد هويتها) أبلغ عن انفجار صاروخين على مقربة من السفينة”.

وأضافت: “أبلغ الربان أن جميع أفراد الطاقم في أمان، ويتجهون إلى ميناء الاتصال التالي” (دون تحديده).

وفيما أشارت الهيئة إلى أن “التحقيقات جارية (لمعرفة ملابسات الحادثة)”؛ دعت “السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة”.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بهذا الخصوص حتى الساعة 21:45 (ت.غ).

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

(الأناضول)