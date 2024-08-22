هيئة بريطانية: بلاغ عن 5 انفجارات قرب سفينة قبالة سواحل اليمن- (تدوينة)

سفن ترسو في ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن

صنعاء: قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت بلاغا عن وقوع 5 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن في اليمن، دون الإبلاغ عن أضرار.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة التجارة البحرية البريطانية عبر منصة “إكس”، حول الحادثة رقم 111 لاستهداف سفن قبالة الشواطئ اليمنية منذ بدء هجمات جماعة الحوثي قبل أشهر.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى هجمات يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة عند الساعة 11:44 (ت.غ)، الأربعاء، على بعد 57 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن”.

وأضافت أن “الربان أبلغ عن وقوع انفجارين في البحر على مقربة من السفينة، ثم أبلغ عن انفجار ثالث، ثم انفجارين آخرين”.

وأفادت البحرية البريطانية بأنه “لم يتم الإبلاغ عن أضرار، وأن طاقم السفينة بخير وهي في طريقها نحو وجهتها التالية”.

كما ذكرت أن “السلطات تحقق في الحادثة”، وطلبت من جميع السفن التنقل بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه”.

وحتى الساعة 7:25 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي على البيان البريطاني.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)