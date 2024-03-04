البحرية البريطانية تعلن عن “حادثة” قبالة سواحل عدن 

لندن: أعلنت هيئة عمليات البحرية البريطانية (UKMTO)، الاثنين، عن وقوع “حادثة” على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرق ‎مدينة عدن الساحلية في اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الهيئة، نشرته عبر منصة “إكس”.

ودأبت جماعة الحوثي على استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، “تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وقالت الهيئة: “تلقينا تقريرا عن حادثة وقعت على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرق ‎عدن في اليمن”.

وأضافت: “السلطات تحقق في الحادثة، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور ، وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه “، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الحادثة حتى الساعة 13:45 (ت.غ).



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)