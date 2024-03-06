هيئة بريطانية: سفينة تتلقى نداءات من جهة تقول إنها البحرية اليمنية

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لا سلكية عالية التردد من قبل جهة تصف نفسها بأنها البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها.

(رويترز)