هيئة بريطانية: سفينة تتلقى نداءات من جهة تقول إنها البحرية اليمنية
6 - مارس - 2024
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القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لا سلكية عالية التردد من قبل جهة تصف نفسها بأنها البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها.
الله أكبر على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀👹🚀