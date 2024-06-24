سياسة | دولي

هيئة بريطانية: سفينة تجارية أبلغت عن انفجار على مقربة منها قبالة اليمن

24 - يونيو - 2024

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لندن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية في بحر العرب أبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن الطاقم آمن وإن السفينة تتجه إلى مقصدها التالي.

وحدد مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن في وقت لاحق أن السفينة هي حاوية ترفع علم ليبيريا قائلا إنها تعرضت لهجوم بصاروخ في أثناء إبحارها ببحر العرب لكنها لم تصب. وكانت السفينة تبحر على بعد 246 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون باليمن.

وقال المركز إن السفينة أبلغت عن سقوط صاروخ في الماء على بعد نحو 50 مترا من الجانب الأيمن للسفينة.

وأضاف المركز في مذكرة “السفينة تعرضت لهجوم على الأرجح للاعتقاد بأنها ترتبط بإسرائيل”.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تتضامن بذلك مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي عشرات الهجمات التي شنوها، أغرق الحوثيون سفينتين، واستولوا على أخرى، وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

(رويترز)



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