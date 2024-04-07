هيئة بريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة في خليج عدن 

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، إن صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن باليمن، لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات في صفوف الطاقم.

وقالت الهيئة في مذكرة: “أبلغ ربان السفينة عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة… لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة وأفادت التقارير بأن الطاقم بخير”.

ولم تذكر الهيئة مصدر إطلاق الصاروخ أو تقدم المزيد من التفاصيل.

وشنت جماعة الحوثي، هجمات على مدى أشهر في منطقة البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأدت الهجمات إلى تعطل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين في اليمن.

(رويترز)