سياسة | عربي

هيئة بريطانية: طاقم سفينة اضطر لتركها قبالة نشطون باليمن

23 - يونيو - 2024

حجم الخط
2

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إن ربانا وأفراد طاقم سفينة على بعد 96 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها بدرجة تعذر احتواؤها.

وأضافت أن سفينة مساعدة انتشلت الطاقم بينما لا تزال السفينة المهجورة طافية.

كانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من السفينة وأنها تحقق في الحادث.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي الصحراوي الجزائري:
    يونيو 23, 2024 الساعة 4:17 م

    رجال قل فيه الرجال

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 23, 2024 الساعة 5:31 م

    الله أكبر على أسود أنصار الله الحوثيين الرجال الصناديد الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 😎👍🚀🐒🚀🐒🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب- (فيديو)
25 - يونيو - 2024
هيئة بريطانية: سفينة تجارية أبلغت عن انفجار على مقربة منها قبالة اليمن
24 - يونيو - 2024
البحرية البريطانية: انفجار قرب سفينة جنوب شرق اليمن 
24 - يونيو - 2024
الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل الهجوم الحوثي على سفينة يونانية كانت متجهة إلى مصر
24 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية