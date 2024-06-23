هيئة بريطانية: طاقم سفينة اضطر لتركها قبالة نشطون باليمن

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إن ربانا وأفراد طاقم سفينة على بعد 96 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها بدرجة تعذر احتواؤها.

وأضافت أن سفينة مساعدة انتشلت الطاقم بينما لا تزال السفينة المهجورة طافية.

كانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من السفينة وأنها تحقق في الحادث.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

(رويترز)