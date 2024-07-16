هيئة تحكيم تلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لكورال القابضة في قضية مصفاة

الرباط: قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح إن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أمر المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينج بسبب مصفاة متوقفة عن العمل.

وأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل ستة بالمئة من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة.

وذكرت أن المغرب يدرس الاستئناف.

وكورال موروكو هولدينج تابعة لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة باسم سامير، والتي أغلقت في 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة، مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من كورال موروكو هولدينج.

(رويترز)