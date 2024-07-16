اقتصاد | أخبار

هيئة تحكيم تلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لكورال القابضة في قضية مصفاة

16 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

الرباط:  قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح إن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أمر المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينج بسبب مصفاة متوقفة عن العمل.

وأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل ستة بالمئة من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة.

وذكرت أن المغرب يدرس الاستئناف.

وكورال موروكو هولدينج تابعة لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة باسم سامير، والتي أغلقت في 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة، مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من كورال موروكو هولدينج.

(رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول حمودة:
    يوليو 16, 2024 الساعة 2:28 م

    الحكومات العربية لطالما تخفي دائما المعلومة الحقيقية عن شعوبها ، لكي تظل هاته الشعوب لا تفقه في تسيير شؤون بلدانها شيئا .

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية